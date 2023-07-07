Столтенберг: страны НАТО увеличат поставки снарядов на Украину
Государства Североатлантического альянса намерены увеличить поставки артиллерийских боеприпасов на Украину. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе, передает ТАСС.
По его словам, украинские военные уже получили беспрецедентное количество различных типов боеприпасов.
«Украине необходимо использовать тысячи снарядов каждый день», - пояснил Столтенберг.
Он также отметил, что альянс с прошлой осени приступил к увеличению производственных мощностей.
Ранее Пентагон нашел еще $6 млрд на помощь Украине, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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