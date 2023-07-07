Столтенберг: страны НАТО увеличат поставки снарядов на Украину

Государства Североатлантического альянса намерены увеличить поставки артиллерийских боеприпасов на Украину. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе, передает ТАСС.

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По его словам, украинские военные уже получили беспрецедентное количество различных типов боеприпасов.

«Украине необходимо использовать тысячи снарядов каждый день», - пояснил Столтенберг.

Он также отметил, что альянс с прошлой осени приступил к увеличению производственных мощностей.

Ранее Пентагон нашел еще $6 млрд на помощь Украине, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости/Стрингер
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