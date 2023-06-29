Столтенберг: Швеция выполнила все обязательства для вступления в НАТО
Происходящие в Стокгольме акции законны, несмотря на обиду и неприятие некоторых, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, комментируя прошедшую у здания турецкого посольства в шведской столице акцию с сожжением Корана, передает «Интерфакс».
Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с главой болгарского правительства Николаем Денковым в Брюсселе.
«Я по-прежнему считаю, что Швеция выполнила все обязательства, в том числе и те, которые согласовали Швеция, Турция и Финляндия на саммите НАТО в Мадриде в 2022 году», - подчеркнул Столтенберг.
Вместе с тем он отметил, что понимает эмоции и чувства, которые вызывают подобные акции.
«Мне они не нравятся, но я защищаю право не соглашаться, это часть свободы выражения мнений», - добавил генсек НАТО.
Ранее Реджеп Тайип Эрдоган назвал подлым нападением акцию с сожжением Корана у посольства Турции в Стокгольме, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru