Столтенберг: Швеция выполнила все обязательства для вступления в НАТО

Происходящие в Стокгольме акции законны, несмотря на обиду и неприятие некоторых, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, комментируя прошедшую у здания турецкого посольства в шведской столице акцию с сожжением Корана, передает «Интерфакс».

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Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с главой болгарского правительства Николаем Денковым в Брюсселе.

«Я по-прежнему считаю, что Швеция выполнила все обязательства, в том числе и те, которые согласовали Швеция, Турция и Финляндия на саммите НАТО в Мадриде в 2022 году», - подчеркнул Столтенберг.

Вместе с тем он отметил, что понимает эмоции и чувства, которые вызывают подобные акции.

«Мне они не нравятся, но я защищаю право не соглашаться, это часть свободы выражения мнений», - добавил генсек НАТО.

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган назвал подлым нападением акцию с сожжением Корана у посольства Турции в Стокгольме, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: nato.int
ТЕГИ:ШвецияТурцияНАТОЙенс Столтенберг

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