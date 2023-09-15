Столтенберг посетит США 18-21 сентября
15 сентября 202316:54
Генсек НАТО Йенс Столтенберг с 18 по 21 приедет с визитом в США, где примет участие в Генассамблее ООН в Нью-Йорке, а также встретится с различными политиками. Об этом сообщили в пресс-службе альянса.
В последний день своего визита Столтенберг поучаствует в том числе в Трансатлантическом ужине, который организует госсекретарь Энтони Блинкен.
Ранее генсек НАТО заявил, что не считает обломки упавшего дрона в Румынии следствием атаки России. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru