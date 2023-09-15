Столтенберг посетит США 18-21 сентября

Генсек НАТО Йенс Столтенберг с 18 по 21 приедет с визитом в США, где примет участие в Генассамблее ООН в Нью-Йорке, а также встретится с различными политиками. Об этом сообщили в пресс-службе альянса.

В последний день своего визита Столтенберг поучаствует в том числе в Трансатлантическом ужине, который организует госсекретарь Энтони Блинкен.

Ранее генсек НАТО заявил, что не считает обломки упавшего дрона в Румынии следствием атаки России. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

