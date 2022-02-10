Столтенберг пообещал Зеленскому политическую и практическую поддержку НАТО

«Поговорил с президентом Зеленским о военном наращивании России у границ и на территории Украины», - написал Столтенберг в Twitter.

Генсек альянса также призвал Россию к деэскалации и диалогу для поиска мирного решения.

Ранее профессор Академии Военных Наук (АВН), политолог, американист Сергей Судаков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что во главе НАТО может встать более слабый политик, например, представитель Балтики, чтобы выслуживаться, но его действия будут еще более агрессивными по отношению к России, чем сейчас.

