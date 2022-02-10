Столтенберг пообещал Зеленскому политическую и практическую поддержку НАТО
Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещал, что НАТО продолжит оказывать украинской стороне политическую и практическую поддержку.
«Поговорил с президентом Зеленским о военном наращивании России у границ и на территории Украины», - написал Столтенберг в Twitter.
Генсек альянса также призвал Россию к деэскалации и диалогу для поиска мирного решения.
Ранее профессор Академии Военных Наук (АВН), политолог, американист Сергей Судаков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что во главе НАТО может встать более слабый политик, например, представитель Балтики, чтобы выслуживаться, но его действия будут еще более агрессивными по отношению к России, чем сейчас.
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