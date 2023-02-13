Столтенберг: Ожидание крупнокалиберных боеприпасов составляет до 2,5 года

На сегодняшний день ожидание крупнокалиберных боеприпасов выросло с 12 до 28 месяцев. Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции.

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Он отметил, что конфликт на Украине приводит к расходованию огромного количества боеприпасов и опустошает запасы союзников. Столтенберг подчеркнул, что расходование боеприпасов Украиной во много раз превышает темпы производства НАТО.

Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщил, что НАТО намерена попросить страны-члены альянса нарастить имеющиеся запасы вооружения. По данным агентства, еще до начала спецоперации России на Украине многие страны Североатлантического альянса не достигали целевых показателей по запасам оружия, отмечает НСН.

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ФОТО: РИА Новости/Стрингер
ТЕГИ:НАТОУкраина
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