Столтенберг оценил свое переназначение генсеком НАТО

Комментируя очередное переназначенение он отметил, что для него «честь остаться на посту» генсека альянса ещё на один год.

«Особенно сейчас, когда мы сталкиваемся с самой опасной ситуацией в Европе за последние десятилетия», - подчеркнул Столтенберг.

Он добавил, что намерен «укреплять единство членов блока», продолжать и наращивать поддержку Украины, а также добиться усиления обороноспособности Североатлантичекого альянса.

Как пишет журнал «Профиль», Столтенбергу занимает пост генсека НАТО с 1 октября 2014 года, главой альянса его переизбрали уже в четвертый раз. Новый срок заканчивается в октябре 2024 года.

