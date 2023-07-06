Столтенберг оценил свое переназначение генсеком НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что рад служить блоку в «сложные времена», сообщает РИА Новости.
Комментируя очередное переназначенение он отметил, что для него «честь остаться на посту» генсека альянса ещё на один год.
«Особенно сейчас, когда мы сталкиваемся с самой опасной ситуацией в Европе за последние десятилетия», - подчеркнул Столтенберг.
Он добавил, что намерен «укреплять единство членов блока», продолжать и наращивать поддержку Украины, а также добиться усиления обороноспособности Североатлантичекого альянса.
Как пишет журнал «Профиль», Столтенбергу занимает пост генсека НАТО с 1 октября 2014 года, главой альянса его переизбрали уже в четвертый раз. Новый срок заканчивается в октябре 2024 года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru