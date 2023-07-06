Столтенберг: НАТО внимательно следит за перемещениями Пригожина

Североатлантический альянс внимательно отслеживает перемещения сил частной военной компании «Вагнер» и ее главы Евгения Пригожина. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе, пишет РИА Новости.

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Столтенберг отметил, что альянс наблюдает «некоторые приготовления» к размещению сил «Вагнера» в Белоруссии. Подробности генсек НАТО озвучивать не стал.

«Мы наблюдаем также за перемещениями господина Пригожина, но я также не буду тут приводить подробности», - добавил он.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что у Кремля «нет ни возможности, ни желания» следить за перемещениями главы ЧВК. По его словам, обещания, данные Пригожину после мятежа 24 июня, остаются в силе, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ЧВК "Вагнер"Евгений ПригожинЙенс СтолтенбергНАТО

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