Степашин: Замены Путину нет

«Наверное, многие думали, что через два года надо ли идти Путину в президенты или нет, я тоже об этом думал. Но сейчас совершенно очевидно, что никакой замены быть не может, особенно в ситуации частичной мобилизации, по сути дела активных боевых действий против НАТО и американцев», - считает политик.

Как отметил Степашин, он согласен, что «вечно нельзя быть руководителем страны», пишет РИА ФАН. Однако в данном случае Путину придется оставаться главой государства, отмечает «Свободная пресса». По словам Степашина, президент должен продолжать руководить страной «до того, как мы действительно сможем сделать настоящий мир».

Владимир Путин занял пост главы государства в 2000 году, в мае 2018 года начался четвертый президентский срок российского лидера. Следующие выборы президента РФ состоятся в 2024 году, согласно Конституции, Путин может избираться на новый срок.

