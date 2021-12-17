«Ставим перед фактом»: Как США и НАТО отреагируют на «договоры» о гарантиях безопасности
Заместитель председателя совета Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов уверен, что Запад найдет аргументы для вежливого отказа МИД РФ.
Россия и НАТО еще не начали переговоры о возможном продвижении альянса на восток, а МИД РФ опубликовал лишь «свои односторонние условия», заявил заместитель председателя совета Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне МИД России опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. Согласно договору, страны НАТО обязуются исключить присоединение к альянсу Украины и дальнейшее расширение, США должны принять обязательства исключить дальнейшее расширение НАТО на восток и отказаться от приема в альянс государств, ранее входивших в СССР.
Уточняется, что любой участник соглашения может выйти из него, направив депозитарию соответствующее уведомление.
«Наше предложение носит, прямо скажем, инициативно-односторонний характер, оно не базируется на предварительных консультациях, которые проводятся перед выдвижением инициативы. Мы запросили определенные договоренности, но переговоры еще не начинались, и неизвестно – начнутся ли. В данном случае мы ставим Запад, НАТО, США перед фактом. Для них создается сложная ситуация, потому что инициатива носит миролюбивый характер и им нужно будет отреагировать соответствующим образом. Я думаю, они найдут аргументацию или сразу отказом ответить, или сделать так, что оно не будет на практике реализовано. По-видимому, будут привлекать внимание к тому, что каждая страна самостоятельно определяет свою блоковую позицию», - отметил Бакланов.
При этом российская сторона настроена серьезно и готова принимать более жесткие меры, ведь речь идет о возможном размещении ударных сил на территории Украины, что неприемлемо для Москвы, подчеркнул дипломат.
«Недаром перед выдвижением этого предложения за несколько дней заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков провел параллель между ситуацией сейчас и ситуацией при Карибском кризисе. Что это означает? Карибский кризис – это угроза применения ракетно-ядерного оружия, в случае если не будет другой стороной сняты озабоченности. Тогда речь шла о США, теперь речь идет о нас, но маячит этот вопрос жесткой военной конфронтации. Мы показали, что мы готовы на других путях все это разблокировать. Ключевой вопрос – это, конечно, не расширение НАТО, оно опасно тем, что под эгидой расширения НАТО будут размещены ударные силы, например, на территории Украины. Это для нас неприемлемо, в этом случае мы будем принимать жесткие меры», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости начать переговоры для выработки шагов, исключающих продвижение НАТО на восток. По его словам, что речь идет об исключении дальнейшего продвижения альянса на восток и размещения угрожающих России вооружений в сопредельных государствах – в первую очередь на Украине.
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