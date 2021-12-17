«Ставим перед фактом»: Как США и НАТО отреагируют на «договоры» о гарантиях безопасности

Россия и НАТО еще не начали переговоры о возможном продвижении альянса на восток, а МИД РФ опубликовал лишь «свои односторонние условия», заявил заместитель председателя совета Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Накануне МИД России опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. Согласно договору, страны НАТО обязуются исключить присоединение к альянсу Украины и дальнейшее расширение, США должны принять обязательства исключить дальнейшее расширение НАТО на восток и отказаться от приема в альянс государств, ранее входивших в СССР.

Уточняется, что любой участник соглашения может выйти из него, направив депозитарию соответствующее уведомление.

«Наше предложение носит, прямо скажем, инициативно-односторонний характер, оно не базируется на предварительных консультациях, которые проводятся перед выдвижением инициативы. Мы запросили определенные договоренности, но переговоры еще не начинались, и неизвестно – начнутся ли. В данном случае мы ставим Запад, НАТО, США перед фактом. Для них создается сложная ситуация, потому что инициатива носит миролюбивый характер и им нужно будет отреагировать соответствующим образом. Я думаю, они найдут аргументацию или сразу отказом ответить, или сделать так, что оно не будет на практике реализовано. По-видимому, будут привлекать внимание к тому, что каждая страна самостоятельно определяет свою блоковую позицию», - отметил Бакланов.