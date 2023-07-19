Депутат всех созывов Госдумы призвал «уставших» французских депутатов сложить мандаты
Депутат Госдумы Николай Харитонов заявил НСН, что за 32 года парламентской деятельности никогда не уставал.
Депутаты не должны уставать от законодательной деятельности, так как ради этого они и шли на выборы, заявил депутат Госдумы всех восьми созывов, председатель комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов в беседе с НСН.
Французские депутаты жалуются на усталость на фоне требований правительства рассмотреть как можно больше законов до окончания летней сессии 23 июля и массово прогуливают заседания, сообщает BFMTV. По словам депутата Адриена Клуе, они работают по 10-15 часов в сутки над поправками и законопроектами, но кабмин «ничего не слушает» и некоторые парламентарии «совершенно демотивированы». Харитонов призвал таких депутатов сложить мандаты.
«За 32 года парламентской деятельности я шесть раз был избран по одномандатному округу и никогда не уставал. Об усталости говорит только тот, кто, возможно, устал от безделья. У нас комитет выездной, только прилетели недавно с Чукотки, там отработали неделю. Объехали много, встречались с людьми, были в Тундре, везде…Меня люди избрали, я должен честно служить своим избирателям. Как можно устать от той работы, ради которой ты шел на выборы? Это проще положить мандат на стол – и свободен, домой», - высказался собеседник НСН.
При этом депутат напомнил, что процесс принятия законов нельзя считать простым, иногда речь идет о суперважных проектах.
«Прежде чем закон выходит на трибуну Госдумы, необходимо согласование, экономическое обоснование правительства. После должны дать заключение парламенты областные, краевые. Есть суперважные законы, это все требует особого внимания», - рассказал он.
Ранее депутат Анатолий Вассерман в беседе с «Радиоточкой НСН» рассказал, что его коллеги в Госдуме демонстрируют свое чувство юмора по делу, дополняя свои выступления остроумными шутками.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В ДНР разгрузили пробку машин из Крыма
- В Колпино неизвестный мужчина попытался взорвать банкоматы
- СМИ: Намеревавшемуся поджечь Мавзолей Ленина грозит до семи лет колонии
- Британия анонсировала обновление ядерного арсенала
- Власти Крыма сняли с маршрутов в Феодосии автобусы и направили к месту пожара на полигоне
- «Известия»: Мошенники начали вымогать деньги с помощью фото фейковых банковских карт
- Марочко заявил о спешном стягивании резервов ВСУ на Купянском направлении
- Аксенов: Пострадавших при пожаре на полигоне в Крыму нет
- Россия дала ООН 90 дней на решение проблем с экспортом в рамках зерновой сделки
- В Москве временно закрыли парки и зоопарк
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru