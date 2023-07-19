Депутат всех созывов Госдумы призвал «уставших» французских депутатов сложить мандаты

«За 32 года парламентской деятельности я шесть раз был избран по одномандатному округу и никогда не уставал. Об усталости говорит только тот, кто, возможно, устал от безделья. У нас комитет выездной, только прилетели недавно с Чукотки, там отработали неделю. Объехали много, встречались с людьми, были в Тундре, везде…Меня люди избрали, я должен честно служить своим избирателям. Как можно устать от той работы, ради которой ты шел на выборы? Это проще положить мандат на стол – и свободен, домой», - высказался собеседник НСН.

При этом депутат напомнил, что процесс принятия законов нельзя считать простым, иногда речь идет о суперважных проектах.

«Прежде чем закон выходит на трибуну Госдумы, необходимо согласование, экономическое обоснование правительства. После должны дать заключение парламенты областные, краевые. Есть суперважные законы, это все требует особого внимания», - рассказал он.

Ранее депутат Анатолий Вассерман в беседе с «Радиоточкой НСН» рассказал, что его коллеги в Госдуме демонстрируют свое чувство юмора по делу, дополняя свои выступления остроумными шутками.

