Стало известно, как прошло заседание инициативной группы по выдвижению Путина на выборы
В «Народном фронте» состоялось собрание инициативной группы по выдвижению российского лидера Владимира Путина кандидатом в президенты, сообщают «Известия».
В состав группы вошли представители «Единой России» и МГЕР, чиновники, спортсмены, представители бизнеса, науки и медицины.
Для осуществления работы организации намерены задействовать всю имеющуюся инфраструктуру и ресурсы. На собрании было обозначено, в том числе, какой будет структура группы, и какие задачи ей предстоит выполнять.
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что решение Путина участвовать в президентских выборах в 2024 году является «абсолютно правильным и необходимым».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru