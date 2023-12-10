Стало известно, как прошло заседание инициативной группы по выдвижению Путина на выборы

В состав группы вошли представители «Единой России» и МГЕР, чиновники, спортсмены, представители бизнеса, науки и медицины.

Для осуществления работы организации намерены задействовать всю имеющуюся инфраструктуру и ресурсы. На собрании было обозначено, в том числе, какой будет структура группы, и какие задачи ей предстоит выполнять.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что решение Путина участвовать в президентских выборах в 2024 году является «абсолютно правильным и необходимым».

