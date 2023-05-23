Стали известны обязанности нового замминистра иностранных дел России Бутина
23 мая 202317:57
Новый замминистра иностранных дел России Сергей Бутин будет отвечать за кадровую работу и генеральный секретариат ведомства. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник.
О назначении Бутина на должность замглавы МИД стало известно 22 мая. Ранее Путин освободил от аналогичной должности Олега Сыромолотова, занимавшего ее с марта 2015 года. О причинах его увольнения не сообщается.
Ранее Путин назначил Максима Травникова главой управления президента России по противодействию коррупции. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru