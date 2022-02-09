Стал известен диагноз госпитализированного Жириновского

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский был госпитализирован из-за заражения «омикроном», сообщает Ura.ru.

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По данным ТАСС, он находится в тяжелом состоянии.

Раньше в СМИ говорилось, что он был госпитализирован в одну из столичных больниц с двусторонней пневмонией.

При этом в партии информацию о состоянии политика до этого опровергали, отмечая, что он чувствует себя хорошо.

Ранее лидер ЛДПР писал в своем Telegram-канале, что семь раз сделал прививку от коронавируса.


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ФОТО: https://www.instagram.com/zhirinovskiy/
ТЕГИ:ЛДПРОмикрон-штаммКоронавирусВакцинацияВладимир Жириновский
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