Стал известен диагноз госпитализированного Жириновского
9 февраля 202214:36
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский был госпитализирован из-за заражения «омикроном», сообщает Ura.ru.
По данным ТАСС, он находится в тяжелом состоянии.
Раньше в СМИ говорилось, что он был госпитализирован в одну из столичных больниц с двусторонней пневмонией.
При этом в партии информацию о состоянии политика до этого опровергали, отмечая, что он чувствует себя хорошо.
Ранее лидер ЛДПР писал в своем Telegram-канале, что семь раз сделал прививку от коронавируса.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
13,3 млн+183 тыс. / сут.
Умерли
337 тыс.+669 / сут.
Выздоровели
10,8 млн+97 163 / сут.
- Тату-мастер раскритиковал рисунок на груди Моргенштерна
- Эрдоган ждет Путина в Турции на день всех влюбленных
- ВС предложил втрое увеличить сумму долга для личного банкротства
- Ханский дворец закрыли для туристов в Крыму
- В Госдуме призвали не верить информации о допинг-скандале на Олимпиаде в Пекине
- Стал известен диагноз госпитализированного Жириновского
- Путин призвал к справедливости суды РФ
- Захарова: Россия рассчитывает получить конкретный ответ от США
- Моргенштерна рассмешило возбуждение дела из-за татуировки
- ЕС согласовал санкции против России на случай войны с Украиной
9 февраля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru