Стал известен диагноз госпитализированного Жириновского

По данным ТАСС, он находится в тяжелом состоянии.

Раньше в СМИ говорилось, что он был госпитализирован в одну из столичных больниц с двусторонней пневмонией.

При этом в партии информацию о состоянии политика до этого опровергали, отмечая, что он чувствует себя хорошо.

Ранее лидер ЛДПР писал в своем Telegram-канале, что семь раз сделал прививку от коронавируса.



