США запретят торговлю с ДНР и ЛНР

США запретят экономические отношения с Луганской и Донецкой народной республиками после признания их суверенности Россией. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает РИА Новости.

Президент РФ Владимир Путин в понедельник заявил о признании Луганской народной республики (ЛНР) и Донецкой народной республики (ДНР). Соответствующий документ был подписан президентом в Кремле совместно с главами республик Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником.

По словам Псаки, новый указ запретит американским гражданам новые инвестиции в республики, торговлю с ними и финансирование. Она добавила, что США ожидали подобного шага со стороны России, поэтому готовы к введению санкций.



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Фото: en.wikipedia.org/wiki/Jen_Psaki
ТЕГИ:СШАБелый Дом
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