США выразили готовность расширить военную помощь Украине

Представитель администрации Байдена, также отметил, что США готовы к введению санкций против РВ в экономической сфере.



Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов в беседе сTelegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что своими заявлениями о том, что Россия якобы готовит «вторжение» на территорию Украины, США стараются еще больше испортить отношения Москвы и Киева, а также продвинуть инфраструктуру НАТО ближе к российским границам.



