США выразили готовность расширить военную помощь Украине
Власти США заявили о готовности расширения военной помощи Украине «в случае вторжения» РФ в страну. Об этом сообщает ТАСС.
Представитель администрации Байдена, также отметил, что США готовы к введению санкций против РВ в экономической сфере.
Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов в беседе сTelegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что своими заявлениями о том, что Россия якобы готовит «вторжение» на территорию Украины, США стараются еще больше испортить отношения Москвы и Киева, а также продвинуть инфраструктуру НАТО ближе к российским границам.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,5 млн+21 119 / сут.
Умерли
307 тыс.+932 / сут.
Выздоровели
9,4 млн+42 776 / сут.
- Молодежной сборной России по хоккею присудили техническое поражение на ЧМ
- Глава ВОЗ предупредил о риске «цунами» коронавируса
- В Кремле подтвердили телефонный разговор Путина и Байдена
- Александр Большунов завоевал серебро на этапе Тур де Ски в Швейцарии
- CNN: Байден переговорит с Путиным в четверг
- В Кремле отказались комментировать ликвидацию «Мемориала»
- Путин открыл счет товарищеского хоккейного матча с Лукашенко
- Бил Клинтон выпустил в продажу онлайн-курсы по лидерству
- Жители Подмосковья получат новые квартиры по программе реновации
- Психолог рассказал, как россиянам бороться со страхами
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru