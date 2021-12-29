США выразили готовность расширить военную помощь Украине

Власти США заявили о готовности расширения военной помощи Украине «в случае вторжения» РФ в страну. Об этом сообщает ТАСС.

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Представитель администрации Байдена, также отметил, что США готовы к введению санкций против РВ в экономической сфере.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов в беседе сTelegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что своими заявлениями о том, что Россия якобы готовит «вторжение» на территорию Украины, США стараются еще больше испортить отношения Москвы и Киева, а также продвинуть инфраструктуру НАТО ближе к российским границам.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаСША
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