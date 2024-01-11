США ввели санкции против двух компаний и трех самолетов из России

Минфин США внес в санкционный список против России две компании, физическое лицо, а также три самолета.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции Против РоссииСША

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