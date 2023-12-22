США введут запрет на импорт российских морепродуктов
Новый указ президента США Джо Байдена ограничит импорт российских морепродуктов, сообщили в Белом доме, передает ТАСС.
«Запрет затронет продукцию, добытую в российских водах или на судах под российским флагом, даже если затем она будет переработана в-третьих странах», - уточнили в администрации американского президента.
Кроме того, как отмечается, Минфин США опубликует конкретные виды морепродуктов, поставка которых в Соединенные Штаты будет запрещена.
Ранее власти Швейцарии объявили о новых санкциях против России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru