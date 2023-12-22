США введут запрет на импорт российских морепродуктов

«Запрет затронет продукцию, добытую в российских водах или на судах под российским флагом, даже если затем она будет переработана в-третьих странах», - уточнили в администрации американского президента.

Кроме того, как отмечается, Минфин США опубликует конкретные виды морепродуктов, поставка которых в Соединенные Штаты будет запрещена.

Ранее власти Швейцарии объявили о новых санкциях против России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

