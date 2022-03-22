США ведут переговоры о предоставлении Украине ЗРК
Власти США ведут переговоры с партнерами о предоставлении Украине оборонительных средств противовоздушной обороны, в том числе зенитные ракетные комплексы (ЗРК) дальнего радиуса действия. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, передает ТАСС.
По словам Кирби, обсуждения идут с Германией, Словакий и другими странами.
Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,6 млн+28 709 / сут.
Умерли
365 тыс.+409 / сут.
Выздоровели
16,3 млн+61 938 / сут.
- США вводят санкции против китайских чиновников
- Более 4,4 тысяч украинцев обратились за временной защитой в Словению
- Москалькова сообщила об обмене пленными с Украиной
- Режиссер Виталий Мельников скончался в Петербурге
- На Эльбрусе приостановили поиски сноубордиста из Москвы
- Боррель: ЕС не введет новых санкций против РФ в ближайшую неделю
- Москалькова обжаловала заключение ректора «Шанинки» под стражу
- СМИ: президент МККК посетит Москву 22 марта
- Захарова назвала высылку дипломатов РФ из Болгарии очередной провокацией
- Зеленский: компромиссы с РФ должны быть вынесены на референдум на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru