США ведут переговоры о предоставлении Украине ЗРК

Власти США ведут переговоры с партнерами о предоставлении Украине оборонительных средств противовоздушной обороны, в том числе зенитные ракетные комплексы (ЗРК) дальнего радиуса действия. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, передает ТАСС.

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По словам Кирби, обсуждения идут с Германией, Словакий и другими странами.

Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».



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ФОТО: РИА Новости Константин Михальчевский
ТЕГИ:СШАУкраина
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