США в СБ ООН наложили вето на резолюцию Алжира о прекращении огня в Газе
США наложили вето в Совете Безопасности (СБ) ООН на представленную Алжиром резолюцию с требованием о немедленном прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта.
За резолюцию проголосовали 13 из 15 членов Совбеза, включая Россию и Китай, Великобритания воздержалась, передает ТАСС. Таким образом Соединенные Штаты заблокировали эту резолюцию, выступив против.
В резолюции отвергаются насильственное перемещение гражданского населения Палестины и подчеркивается приверженность двухгосударственному решению палестинского вопроса.
Ранее сообщалось, что представители Палестины прибудут в российскую столицу 28 февраля для участия в межпалестинской встрече.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru