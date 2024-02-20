США в СБ ООН наложили вето на резолюцию Алжира о прекращении огня в Газе

За резолюцию проголосовали 13 из 15 членов Совбеза, включая Россию и Китай, Великобритания воздержалась, передает ТАСС. Таким образом Соединенные Штаты заблокировали эту резолюцию, выступив против.

В резолюции отвергаются насильственное перемещение гражданского населения Палестины и подчеркивается приверженность двухгосударственному решению палестинского вопроса.

Ранее сообщалось, что представители Палестины прибудут в российскую столицу 28 февраля для участия в межпалестинской встрече.

