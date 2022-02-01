США считают, что на иранскую сделку есть несколько недель

Власти США считают, что на достижение договоренности по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе есть несколько недель. Об этом сообщает ТАСС.

В Госдепе отметили, что по истечении нескольких недель соглашение будет невозможно продлить и вернуть преимущество, которые в нем обусловлены. В США выступают за прямой диалог с Ираном, поскольку, по мнению Вашингтона, этот путь будет наболее эффективным.

СВПД было подписано в 2015 году между Ираном, США, Францией, Великобританией, Германией, Китаем и Россией. В соответствии с документом Тегеран отказывался от ядерной программы в обмен на отмену международных санкций в отношении Ирана.

Ранее в декабре прошлого года по итогам очередного раунда переговоров в Вене сообщалось, что все стороны соглашения готовы максимизировать усилия для перезапуска СВПД без изъятий.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИранСША
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