США рассекретили документы по убийству Кеннеди
Власти США рассекретили сотни документов многолетнего дела об убийстве президента страны Джона Кеннеди. Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно документам, США долгое время вели теорию о причастности СССР к этому убийству.
В частности, в одном из документов ЦРУ ведется подробный разбор книги Роберта Энсона 1976 года о поездке убийцы Кеннеди – Ли Харви Освальда – в Россию. Отмечается, что тот получил визу за два дня, хотя срок как правило составлял неделю или две.
Кеннеди был застрелен в Далласе 22 ноября 1963 года.
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