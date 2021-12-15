США рассекретили документы по убийству Кеннеди

Согласно документам, США долгое время вели теорию о причастности СССР к этому убийству.

В частности, в одном из документов ЦРУ ведется подробный разбор книги Роберта Энсона 1976 года о поездке убийцы Кеннеди – Ли Харви Освальда – в Россию. Отмечается, что тот получил визу за два дня, хотя срок как правило составлял неделю или две.

Кеннеди был застрелен в Далласе 22 ноября 1963 года.

