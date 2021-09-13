США продлили приостановку эвакуации из Афганистана еще на неделю

Решение принято в целях предосторожности. Отмечается также, что от всех пребывающих в страну афганцев из других стран сейчас требуется получение вакцины от кори.

О приостановке эвакуации граждан из Афганистана стало известно 10 сентября. Тогда представитель Белого дома Джен Псаки заявила о выявлении четверых зараженных корью афганцев.

Ранее сообщалось, что около 60 тысяч человек прибыло в США из Афганистана с середины августа текущего года. Такие данные привело министерство внутренней безопасности страны.