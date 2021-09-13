США продлили приостановку эвакуации из Афганистана еще на неделю

Власти США объявили, что продлевают приостановку эвакуации граждан из Афганистана из-за выявления инфекции кори среди эвакуированных. Об этом сообщили в Белом доме, передает ТАСС.

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Решение принято в целях предосторожности. Отмечается также, что от всех пребывающих в страну афганцев из других стран сейчас требуется получение вакцины от кори.

О приостановке эвакуации граждан из Афганистана стало известно 10 сентября. Тогда представитель Белого дома Джен Псаки заявила о выявлении четверых зараженных корью афганцев.

Ранее сообщалось, что около 60 тысяч человек прибыло в США из Афганистана с середины августа текущего года. Такие данные привело министерство внутренней безопасности страны.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АфганистанСША
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