США продлили приостановку эвакуации из Афганистана еще на неделю
Власти США объявили, что продлевают приостановку эвакуации граждан из Афганистана из-за выявления инфекции кори среди эвакуированных. Об этом сообщили в Белом доме, передает ТАСС.
Решение принято в целях предосторожности. Отмечается также, что от всех пребывающих в страну афганцев из других стран сейчас требуется получение вакцины от кори.
О приостановке эвакуации граждан из Афганистана стало известно 10 сентября. Тогда представитель Белого дома Джен Псаки заявила о выявлении четверых зараженных корью афганцев.
Ранее сообщалось, что около 60 тысяч человек прибыло в США из Афганистана с середины августа текущего года. Такие данные привело министерство внутренней безопасности страны.
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