США приостановили полеты чартерных рейсов в девять аэропортов Кубы

10 января 202023:41

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что полеты чартерных рейсов из США в девять аэропортов Кубы будут приостановлены. Об этом сообщает Интерфакс.

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Как отмечается, полеты будут разрешены только в один аэропорт острова – гаванский. Цель такого ограничения в том, чтобы кубинские власти перестали получать прибыль от этих перелетов, уточняет агентство.

По словам Помпео, у авиакомпаний будет 60 дней на то, чтобы прекратить полеты.

Ранее в середине октября прошлого года сообщалось, что США ужесточили экспорт и реэкспорт определенной продукции на Кубу, в частности, самолетов и кораблей.

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