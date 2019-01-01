США пообещали простить Турцию в случае отказа от С-400

Госсекретарь США Майк Помпео призвал власти Турции не вводить в строй комплексы ПВО С-400, которые ранее были поставлены Анкаре Россией, передает RT.

Помпео намекнул, что если Турция продолжит работу по развертыванию комплексов, со стороны США могут последовать новые санкции.

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С аналогичным требованием к Анкаре выступил американский сенатор Линдс Грэм, сообщает Ura.ru. ОН призвал министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу отказаться от использования С-400 в обмен на отмену санкций.

15 июля Россия поставила Турции первую партию С-400, после чего США отказались продавать Анкаре истребители пятого поколения F-35.

Ранее научный сотрудник Института США и Канады РАН рассказал НСН, что после демарша Вашингтона Турция может рассмотреть покупку российских самолетов.

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