США пообещали простить Турцию в случае отказа от С-400

С аналогичным требованием к Анкаре выступил американский сенатор Линдс Грэм, сообщает Ura.ru. ОН призвал министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу отказаться от использования С-400 в обмен на отмену санкций.

15 июля Россия поставила Турции первую партию С-400, после чего США отказались продавать Анкаре истребители пятого поколения F-35.

Ранее научный сотрудник Института США и Канады РАН рассказал НСН, что после демарша Вашингтона Турция может рассмотреть покупку российских самолетов.

