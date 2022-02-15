США открыли в Польше центр для американцев, приезжающих из Украины

В Польше у украинской границы США организовали центр для приема своих граждан, которые приезжают из Украины. Об этом рассказали в посольстве США на Украине.

Отмечается, что в центре прибывающим будет оказана необходимая помощь.

В ведомстве добавили, что американцы смогут пересекать границу по земле, и попросили использовать для этого два погранпункта.