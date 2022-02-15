США открыли в Польше центр для американцев, приезжающих из Украины

В Польше у украинской границы США организовали центр для приема своих граждан, которые приезжают из Украины. Об этом рассказали в посольстве США на Украине.

Отмечается, что в центре прибывающим будет оказана необходимая помощь.

В ведомстве добавили, что американцы смогут пересекать границу по земле, и попросили использовать для этого два погранпункта.

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Ранее власти США призвали своих граждан покинуть Украину из-за якобы готовящейся российской агрессии.

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что США инсценировали эвакуацию дипломатов и олигархов из Украины, чтобы в мире поверили, что Путин нападет на нее.

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ФОТО: РИА Новости/Николай Лазаренко
ТЕГИ:ЭвакуацияГраницаПольшаСШАУкраина
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