США не выдает визу генконсулу РФ уже больше полугода

По словам источника, генконсул России в Нью-Йорке не может получить визу и приступить к работе в США уже больше шести месяцев. В связи с этим, источник подчеркнул, что США не выдает визы примерно 60 российским дипломатам, которые сейчас находятся в Америке. Так Госдеп США принуждает дипломатов к завершению миссии. Вместе с членами семьей российских дипломатов количество российских граждан без визы составляет 150 человек.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Госдеп США усложнил выдачу виз США российским дипломатам и превратил эту процедуру в «ад».

