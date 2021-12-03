США не выдает визу генконсулу РФ уже больше полугода
Предложение России снять ограничения с работы дипломатической миссии России и США пока остаются без ответа. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на российский источник.
По словам источника, генконсул России в Нью-Йорке не может получить визу и приступить к работе в США уже больше шести месяцев. В связи с этим, источник подчеркнул, что США не выдает визы примерно 60 российским дипломатам, которые сейчас находятся в Америке. Так Госдеп США принуждает дипломатов к завершению миссии. Вместе с членами семьей российских дипломатов количество российских граждан без визы составляет 150 человек.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Госдеп США усложнил выдачу виз США российским дипломатам и превратил эту процедуру в «ад».
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