США не исключают введение новых санкций против РФ
Власти США не исключают введение новых санкций против РФ в связи с событиями на территории Украины. Об этом заявили в Белом доме, передает РИА Новости.
В администрации также отметили, что некоторые санкции могут быть модифицированы в целях большей эффективности. Также в Белом доме добавили, что санкции это «не стрельба из пистолета с немедленным эффектом».
Санкции против РФ вводятся на регулярной основе с конца февраля текущего года, когда российские власти начали военную операцию на территории Украины.
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