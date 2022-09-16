США не исключают введение новых санкций против РФ

Власти США не исключают введение новых санкций против РФ в связи с событиями на территории Украины. Об этом заявили в Белом доме, передает РИА Новости.

Путин назвал шизофренией санкции против детей российских чиновников

В администрации также отметили, что некоторые санкции могут быть модифицированы в целях большей эффективности. Также в Белом доме добавили, что санкции это «не стрельба из пистолета с немедленным эффектом».

Санкции против РФ вводятся на регулярной основе с конца февраля текущего года, когда российские власти начали военную операцию на территории Украины.



Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции Против РоссииСША
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры