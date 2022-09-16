США не исключают введение новых санкций против РФ

В администрации также отметили, что некоторые санкции могут быть модифицированы в целях большей эффективности. Также в Белом доме добавили, что санкции это «не стрельба из пистолета с немедленным эффектом».

Санкции против РФ вводятся на регулярной основе с конца февраля текущего года, когда российские власти начали военную операцию на территории Украины.





