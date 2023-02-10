США намерены провести переговоры с Россией по СНВ-3

По его словам, в Вашингтоне надеются отделить это обсуждение от кризиса вокруг Украины.

«Реализация договора об СНВ крайне важна для национальной безопасности США», - подчеркнула замгоссекретаря.

Ранее, как сообщала НСН, в МИД РФ назвали причину переноса встречи России и США по Договору о стратегических наступательных вооружениях.

