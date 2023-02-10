США намерены провести переговоры с Россией по СНВ-3
Власти США намерены начать консультации с Россией по ситуации вокруг договора СНВ-3, когда Москва будет готова.
Об этом заявила замгоссекретаря Бонни Дженкинс, передает ТАСС.
По его словам, в Вашингтоне надеются отделить это обсуждение от кризиса вокруг Украины.
«Реализация договора об СНВ крайне важна для национальной безопасности США», - подчеркнула замгоссекретаря.
Ранее, как сообщала НСН, в МИД РФ назвали причину переноса встречи России и США по Договору о стратегических наступательных вооружениях.
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