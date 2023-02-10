США намерены провести переговоры с Россией по СНВ-3

Власти США намерены начать консультации с Россией по ситуации вокруг договора СНВ-3, когда Москва будет готова.

Об этом заявила замгоссекретаря Бонни Дженкинс, передает ТАСС.

В конгрессе США призвали проверить соблюдение Россией условий ДСНВ-3

По его словам, в Вашингтоне надеются отделить это обсуждение от кризиса вокруг Украины.

«Реализация договора об СНВ крайне важна для национальной безопасности США», - подчеркнула замгоссекретаря.

Ранее, как сообщала НСН, в МИД РФ назвали причину переноса встречи России и США по Договору о стратегических наступательных вооружениях.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Госдеп СШАПереговорыРоссияСША
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