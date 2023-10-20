США из-за Пакистана ввели санкции против трех китайских компаний

Власти США ввели санкции против трёх находящихся в Китае организаций, обвинив их в передаче Пакистану технологий или материалов для производства баллистических ракет.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
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