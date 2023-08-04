США и Китай создадут рабочие группы по спорным вопросам
Вашингтон и Пекин намерены открыть рабочие группы, в которых будут обсуждать спорные вопросы. Об этом сообщила газета Financial Times.
Издание назвало появление рабочих групп одним из результатов недавнего визита в Китай главы Госдепартамента США Энтони Блинкена. По информации газеты, стороны будут обсуждать ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, морские вопросы и «более широкие проблемы».
Вашингтон и Пекин намерены в ближайшие месяцы уточнить подробности работы групп.
Президент США Джо Байден 29 июля поручил выделить Тайваню оборонную помощь в размере $345 миллиона, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru