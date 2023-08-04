США и Китай создадут рабочие группы по спорным вопросам

Путин подписал закон о расширении доступа к внесудебному банкротству Евросоюз осудил приговор Алексею Навальному Саудовская Аравия подтвердила проведение саммита по Украине Инвестменеджер Тимур Нигматуллин текущий курс евро и доллара справедливым Путин подписал поправки в закон о трудовом воспитании школьников