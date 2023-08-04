США и Китай создадут рабочие группы по спорным вопросам

Вашингтон и Пекин намерены открыть рабочие группы, в которых будут обсуждать спорные вопросы. Об этом сообщила газета Financial Times.

GT: Китай стал сильнее и сможет ответить на агрессивные действия США

Издание назвало появление рабочих групп одним из результатов недавнего визита в Китай главы Госдепартамента США Энтони Блинкена. По информации газеты, стороны будут обсуждать ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, морские вопросы и «более широкие проблемы».

Вашингтон и Пекин намерены в ближайшие месяцы уточнить подробности работы групп.

Президент США Джо Байден 29 июля поручил выделить Тайваню оборонную помощь в размере $345 миллиона, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:Госдеп СШАКитайСША

Горячие новости

Все новости

партнеры