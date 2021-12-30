США, Франция, Германия и Британия обсудили ситуацию вокруг Украины

Американский госсекретарь Энтони Блинкен провел переговоры с главами МИД Франции, Германии и Британии. Об этом сообщает ТАСС.

В Кремле подтвердили телефонный разговор Путина и Байдена

Среди поднятых тем была ситуация с российскими войсками у границ Украины. Отмечается, что стороны условились на готовности обеспечить «масштабные последствия и серьезный ущерб для России» в случае агрессии в отношении Украины.

Кроме того, были подняты вопросы по ядерной сделке с Ираном, конфликт Литвы с Китаем и ливийские выборы.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: facebook.com/antonyblinken
ТЕГИ:ГерманияФранцияСША
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры