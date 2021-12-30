США, Франция, Германия и Британия обсудили ситуацию вокруг Украины

Среди поднятых тем была ситуация с российскими войсками у границ Украины. Отмечается, что стороны условились на готовности обеспечить «масштабные последствия и серьезный ущерб для России» в случае агрессии в отношении Украины.

Кроме того, были подняты вопросы по ядерной сделке с Ираном, конфликт Литвы с Китаем и ливийские выборы.

