Спикер Рады Стефанчук: ЕС и НАТО никогда не будут полноценными без Украины
Без Украины Евросоюз и Североатлантический альянс никогда не будут полноценными. Такое заявление сделал спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук, слова которого приводит РИА Новости.
Так, во время выступления перед депутатским корпусом сейма и сената Польши Стефанчук также поблагодарил сенат за резолюцию по поддержке ускоренного вступления Украины в альянс.
Ранее, 24 мая, бывший советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что Польша может вернуть свои исторические территории, которые принадлежат сейчас Украине. По его словам, в польском руководстве найдутся те, кто захочет это сделать, сообщает «Радиоточка НСН».
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