Спикер Рады Стефанчук: ЕС и НАТО никогда не будут полноценными без Украины

Так, во время выступления перед депутатским корпусом сейма и сената Польши Стефанчук также поблагодарил сенат за резолюцию по поддержке ускоренного вступления Украины в альянс.

Ранее, 24 мая, бывший советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что Польша может вернуть свои исторические территории, которые принадлежат сейчас Украине. По его словам, в польском руководстве найдутся те, кто захочет это сделать, сообщает «Радиоточка НСН».

