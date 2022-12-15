Спикер парламента Киргизии запретил министру выступать на русском языке

Спикер парламента Киргизии Нурланбек Шакиев на заседании законодательного собрания прервал выступление министра природных ресурсов, экологии и технадзора Динары Кутмановой из-за русского языка, сообщает Telegram-канал «Sputnik Кыргызстан».

«Вы у кого спросили разрешения выступать на русском, почему не на кыргызском?», - сказал он.

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При этом русский язык в Киргизии имеет статус официального, таким образом, Шакиев нарушил регламент парламента.

Накануне президент республики Садыр Жапаров призвал сделать киргизский язык государственным «по-настоящему». По его словам, киргизский является таковым лишь на бумаге.

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Фото: kenesh.kg
ТЕГИ:Русский ЯзыкКиргизия
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