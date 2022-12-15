Спикер парламента Киргизии запретил министру выступать на русском языке

Спикер парламента Киргизии Нурланбек Шакиев на заседании законодательного собрания прервал выступление министра природных ресурсов, экологии и технадзора Динары Кутмановой из-за русского языка, сообщает Telegram-канал «Sputnik Кыргызстан».

«Вы у кого спросили разрешения выступать на русском, почему не на кыргызском?», - сказал он.