Спикер парламента Киргизии запретил министру выступать на русском языке
Спикер парламента Киргизии Нурланбек Шакиев на заседании законодательного собрания прервал выступление министра природных ресурсов, экологии и технадзора Динары Кутмановой из-за русского языка, сообщает Telegram-канал «Sputnik Кыргызстан».
«Вы у кого спросили разрешения выступать на русском, почему не на кыргызском?», - сказал он.
При этом русский язык в Киргизии имеет статус официального, таким образом, Шакиев нарушил регламент парламента.
Накануне президент республики Садыр Жапаров призвал сделать киргизский язык государственным «по-настоящему». По его словам, киргизский является таковым лишь на бумаге.
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