Spiegel: Россия выдала агреман новому послу Германии

Новый посол сменит Гезу Андреаса фон Гайра, который представляет ФРГ в России с сентября 2019 года.

Отмечается, что Ламбсдорф известен своей резкой критикой политики Москвы. В частности, он призывал не допустить усиления возможностей России для давления на соседние страны.

Власти Германии 31 мая объявили о закрытии генконсульств России в Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Франкфурте-на-Майне. МИД РФ пообещал ответить на этот шаг Берлина, передает «Радиоточка НСН».

