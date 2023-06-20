Spiegel: Россия выдала агреман новому послу Германии

Россия согласилась принять в качестве нового посла ФРГ замглавы фракции Свободной демократической партии (СвДП) бундестага Александера Ламбсдорфа и выдала агреман, сообщает Spiegel со ссылкой на источник в МИД Германии.

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Новый посол сменит Гезу Андреаса фон Гайра, который представляет ФРГ в России с сентября 2019 года.

Отмечается, что Ламбсдорф известен своей резкой критикой политики Москвы. В частности, он призывал не допустить усиления возможностей России для давления на соседние страны.

Власти Германии 31 мая объявили о закрытии генконсульств России в Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Франкфурте-на-Майне. МИД РФ пообещал ответить на этот шаг Берлина, передает «Радиоточка НСН».

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