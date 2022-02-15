Совфед: России не нужна война на Украине
Как и любая другая страна, Россия не нуждается в войне на Украине. Об этом заявил сенатор Вячеслав Тимченко.
По его словам, Кремль полностью поддерживает идею мира.
Тимченко также выразил надежду, что президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц на встрече в Москве смогут найти решения для обеспечения безопасности в Европе и на Украине.
Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что скоро США разделят Украину на части.
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