Совфед: России не нужна война на Украине

Как и любая другая страна, Россия не нуждается в войне на Украине. Об этом заявил сенатор Вячеслав Тимченко.

По его словам, Кремль полностью поддерживает идею мира.

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Тимченко также выразил надежду, что президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц на встрече в Москве смогут найти решения для обеспечения безопасности в Европе и на Украине.

Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что скоро США разделят Украину на части.

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Фото: council.gov.ru
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