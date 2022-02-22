Совфед разрешил использование ВС России за рубежом

Ранее Путин направил в Совфед обращение об использовании ВС России за рубежом. Председатель Совета Валентина Матвиенко заявила, что этот вопрос будет рассмотрен в открытом режиме.

В Совфеде также отметили, что согласно проекту постановления, численность ВС, район их действия, задачи и сроки пребывания определяет сам президент России.

