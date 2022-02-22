Совфед разрешил использование ВС России за рубежом

Совет Федерации дал согласие президенту России Владимиру Путину на использование Вооруженных сил России за пределами ее территорий. Об этом сообщает РИА Новости.

Совфед рассмотрит вопрос об использовании ВС России за ее пределами

Ранее Путин направил в Совфед обращение об использовании ВС России за рубежом. Председатель Совета Валентина Матвиенко заявила, что этот вопрос будет рассмотрен в открытом режиме.

В Совфеде также отметили, что согласно проекту постановления, численность ВС, район их действия, задачи и сроки пребывания определяет сам президент России.

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