Совфед рассмотрит вопрос об использовании ВС России за ее пределами

Матвиенко отметила, что этот вопрос будет рассмотрен в открытом режиме.

Профильные комитеты Совфеда рекомендуют дать согласие на использование вооруженных сил России на территории ДНР и ЛНР. По их предположениям, решение должно вступить в силу во вторник.

В Совфеде также напомнили, что согласно проекту постановления, численность ВС, район их действия, задачи и сроки пребывания определяет сам президент России.

