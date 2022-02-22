Совфед рассмотрит вопрос об использовании ВС России за ее пределами
Президент России Владимир Путин направил в Совет Федерации обращение об использовании вооруженных сил за пределами РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Совфеда Валентину Матвиенко.\
Матвиенко отметила, что этот вопрос будет рассмотрен в открытом режиме.
Профильные комитеты Совфеда рекомендуют дать согласие на использование вооруженных сил России на территории ДНР и ЛНР. По их предположениям, решение должно вступить в силу во вторник.
В Совфеде также напомнили, что согласно проекту постановления, численность ВС, район их действия, задачи и сроки пребывания определяет сам президент России.
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