Совфед единогласно одобрил закон о конфискации имущества за фейки об армии

Сенаторы приняли решение единогласно.

Ранее закон приняла Госдума, напоминает Ura.ru. Документ предлагает ввести механизм конфискации средств и имущества за деятельность, направленную против безопасности страны, публичные оскорбления и дискредитацию армии. Необходимые изменения внесут в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.

Как отметил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев в беседе с НСН, законопроект о конфискации имущества за фейки об армии подразумевает изъятие имущества, использованного для совершения преступления.

