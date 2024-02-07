Совфед единогласно одобрил закон о конфискации имущества за фейки об армии
Совет Федерации одобрил закон о конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах РФ и призывы к действиям против безопасности государства. Об этом сообщает РИА Новости.
Сенаторы приняли решение единогласно.
Ранее закон приняла Госдума, напоминает Ura.ru. Документ предлагает ввести механизм конфискации средств и имущества за деятельность, направленную против безопасности страны, публичные оскорбления и дискредитацию армии. Необходимые изменения внесут в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.
Как отметил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев в беседе с НСН, законопроект о конфискации имущества за фейки об армии подразумевает изъятие имущества, использованного для совершения преступления.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru