Советник Пушилина заявил о сокращении поставок западной техники Украине

Поставки иностранной техники на Украину сократились, страны Европы возмущаются необходимостью помощи Киеву и, вероятно, пересмотрят эту политику. Об этом заявил советник врио главы Донецкой народной республики Ян Гагин в беседе с РИА Новости.

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«Что касается поставок техники, действительно, они сократились. У меня большие сомнения и в том, что Украина получит самолеты американского производства», — рассказал собеседник агентства.

Гагин пояснил, что потеря американских истребителей F-16 станет большим ударом для оборонно-промышленного комплекса США, отмечает телеканал «360». Советник также указал, что вскоре может настать переломный момент в касающейся помощи Украине политике Европы и пересмотре отношения к санкциям: финансовая и военная поддержка Киева отражается на гражданах западных стран.

Кроме того, Гагин рассказал, что украинские военные чаще всего даже не доходят до линии соприкосновения и уничтожаются артиллерией и авиацией РФ еще на подступах, пишет «Свободная пресса». По его словам, сейчас российские войска готовы к наступлению.

«Мы не были заинтересованы в нем, потому что нам нужно было как можно больше сократить силы противника, измотать его ресурсы и, соответственно, сократить парк техники и сам личный состав», — указал советник.

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ФОТО: РИА Новости
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