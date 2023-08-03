Советник Пушилина заявил о сокращении поставок западной техники Украине

«Что касается поставок техники, действительно, они сократились. У меня большие сомнения и в том, что Украина получит самолеты американского производства», — рассказал собеседник агентства.

Гагин пояснил, что потеря американских истребителей F-16 станет большим ударом для оборонно-промышленного комплекса США, отмечает телеканал «360». Советник также указал, что вскоре может настать переломный момент в касающейся помощи Украине политике Европы и пересмотре отношения к санкциям: финансовая и военная поддержка Киева отражается на гражданах западных стран.

Кроме того, Гагин рассказал, что украинские военные чаще всего даже не доходят до линии соприкосновения и уничтожаются артиллерией и авиацией РФ еще на подступах, пишет «Свободная пресса». По его словам, сейчас российские войска готовы к наступлению.

«Мы не были заинтересованы в нем, потому что нам нужно было как можно больше сократить силы противника, измотать его ресурсы и, соответственно, сократить парк техники и сам личный состав», — указал советник.

