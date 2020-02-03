Совет Госдумы продлил срок подачи поправок в Конституцию

Ранее НСН писала, что все предложения по возможным поправкам в Конституцию России, в том числе по упоминанию Бога, рассматриваются рабочей группой. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, подчеркнув, что она и должна в итоге вынести консолидированное мнение.

При этом члены рабочей группе по подготовке предложений о внесении изменений в Конституцию проанализируют результаты опроса ВЦИОМ. Об этом заявил сопредседатель группы Андрей Клишас. Он отметил, что ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения представил результат исследования, в ходе которого наши соотечественники высказали своё отношение к предложенным президентом поправкам. Как отметил Клишас, итоги опроса демонстрируют, какие поправки требуют дополнительных разъяснений для жителей страны.

Напомним, 15 января во время послания Федеральному собранию Владимир Путин заявил о необходимости внесения ряда изменений в Конституцию РФ.

