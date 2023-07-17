Совещание Путина по Крымскому мосту покажут в эфире

Крымский мост подвергся очередной атаке с использованием двух надводных беспилотников в ночь на понедельник, 17 июля. Повреждение получила одна из секций дорожного полотна. Железнодорожная часть моста при этом работает, поезда продолжают ходить. Москва назвала произошедшее терактом и возложила ответственность на Киев. Погибла супружеская пара, их 14-летняя дочь пострадала и находится в реанимации.

Пассажиры, отправившиеся на личном транспорте к Крым, могут пересесть на поезд. Об этом сообщил Минтранс. Ведомство рекомендовало гражданам оставлять автомобили на стоянке у железнодорожного вокзала Тамань-Пассажирская.





