Совещание Путина по Крымскому мосту покажут в эфире
Вечернее совещание президента РФ Владимира Путина по Крымскому мосту будет показано в эфире. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя Кремля Дмитрия Пескова.
Крымский мост подвергся очередной атаке с использованием двух надводных беспилотников в ночь на понедельник, 17 июля. Повреждение получила одна из секций дорожного полотна. Железнодорожная часть моста при этом работает, поезда продолжают ходить. Москва назвала произошедшее терактом и возложила ответственность на Киев. Погибла супружеская пара, их 14-летняя дочь пострадала и находится в реанимации.
Пассажиры, отправившиеся на личном транспорте к Крым, могут пересесть на поезд. Об этом сообщил Минтранс. Ведомство рекомендовало гражданам оставлять автомобили на стоянке у железнодорожного вокзала Тамань-Пассажирская.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru