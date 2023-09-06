Совбез ООН проведёт заседание по референдуму в экс-регионах Украины

Заседание Совета Безопасности Организации Объединённых Наций по теме Украины может состояться в пятницу, 8 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ООН. Запрос на проведение подали делегации США и Албании, которая сейчас исполняет функции председателя в Совбезе.

Темой заседания, предположительно, станет годовщина проведения референдумов на востоке Донбасса, а также в части Запорожской области, которые после этого стали считаться новыми регионами РФ. В качестве докладчика должна выступить заместитель генерального секретаря по политическим вопросам Розмари ДиКарло.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее стало известно, что заседание Совбеза ООН по Украине, которое анонсировано на 20 сентября, будет проводиться на уровне глав делегаций. Они прибудут в Нью-Йорк на 78 сессию Генеральной Ассамблеи ООН. Общеполитическая дискуссия высокого уровня пройдёт с 19 по 26 сентября. Россию представит министр иностранных дел Сергей Лавров.

