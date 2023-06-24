Совбез Белоруссии заявил, что Минск был и остается союзником Москвы

Минск был и остается союзником России, который полностью разделяет цели специальной военной операции на Украине. Соответствующее заявление Совбеза Белоруссии опубликовал МИД государства, сообщает агентство БелТА.

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В заявлении говорится, что Белоруссия не может оставаться в стороне от событий, происходящих на юге России. Там отметили, что любая провокация или внутренний конфликт в военных и политических кругах, а также гражданском обществе является «подарком Западу».

«Это может привести к катастрофе», - говорится в сообщении.

Утром 24 июня президент РФ Владимир Путин в своем выступлении назвал действия частной военной компании «Вагнер» мятежом и авантюрой. По словам президента, те, кто поднял мятеж, предали Россию. Глава государства также обратился к бойцам ЧВК и призвал их не совершать «роковую, трагическую ошибку», а также прекратить участие в преступных действиях, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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