Сотрудничающее с США украинское предприятие купило алюминий в России

28 января 202012:23

Украинское государственное предприятие «Южмаш» договорилось с российским ООО «Промышленное обеспечение "Альфа-Металл"» поставке 88,7 тонны алюминиевого проката. Сделка на 42,9 миллиона гривен (109,5 млн рублей) была заключена 15 января, пишет портал «Украина.ру» со ссылкой на систему «Прозорро».

«Южмаш» закупает алюминий у «Альфа-Металла» с 2017 года. В прошлогодней закупке было отмечено, что алюминий нужен «Южмашу» для изготовления основной конструкции первой ступени ракеты-носителя Antares, говорится в материале.

Главным разработчиком Antares является американская Northrop Grumman Innovation System. Как отмечают «Известия», эта ракета-носитель оснащается российским двигателем РД-181.

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ФОТО: Американская ракета-носитель Antares перед пуском
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