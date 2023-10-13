«Сообразили на троих»: Путин рассказал, с кем обедал в день рождения

Президент России Владимир Путин сообщил, что участниками праздничного обеда в его день рождения, 7 октября, были лидеры Казахстана и Узбекистана Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев.

В тот день Токаев и Мирзиеев приехали в подмосковную резиденцию президента РФ.

Путин прокатил президентов Узбекистана и Казахстана на «Аурусе»

«Коллеги приезжали, Касым-Жомарт Кемелевич и Шавкат Миромонович, мы работали (…) Они остались на седьмое число, на обед, мы с ними втроем посидели, сообразили на троих», - сказал Путин журналистам в Бишкеке.

Ранее сообщалось, что Путин 7 октября прокатил Мирзиеева за рулем внедорожника «Аурус», а Токаев, поздравляя Путина с днем рождения, пожелал ему политического долголетия, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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