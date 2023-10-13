«Сообразили на троих»: Путин рассказал, с кем обедал в день рождения

Президент России Владимир Путин сообщил, что участниками праздничного обеда в его день рождения, 7 октября, были лидеры Казахстана и Узбекистана Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев.

В тот день Токаев и Мирзиеев приехали в подмосковную резиденцию президента РФ.