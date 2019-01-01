Собянин в 2018 году заработал более 7 миллионов рублей
В 2018 году мэр столицы Сергей Собянин заработал 7,62 млн рублей, сообщает «Интерфакс».
В собственности градоначальника, как и ранее, находятся квартира площадью 308 кв. метров и гараж площадью 26,8 кв. метров. Транспортных средств у мэра нет.
60-летний Сергей Собянин - третий мэр Москвы с с 21 октября 2010 года.
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