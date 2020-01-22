Собянин нашел замену ставшему зампредседателя правительства РФ Хуснуллину

22 января 202009:46

Мэр Москвы Сергей Собянин назначил на должность главы департамента строительства Рафика Загрутдинова. Он займет место Андрея Бочкарева, который получил должность заместителя мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства. Ранее заммэра по этим вопросам был Марат Хуснуллин (на фото), который перешел на работу в правительство России, сообщает Москва 24.

Кабинет Мишустина

Соответствующий документ с назначением опубликован на портале мэра и правительства Москвы, отмечает Ura.ru.

Новый состав правительства РФ был знавал премьер-министром Михаилом Мигустоным во вторник вечером.

Марат Хуснуллин указом президента РФ назначен на пост зампредседателя правительства России.

Экономист Никита Кричевский в эфире НСН оценил перспективность нового состава Правительства РФ. По его мнению, соцблок кабмина поменяли из-за провалов прежнего.



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ФОТО: Мосинжпроект
ТЕГИ:Марат ХуснуллинПравительство Москвы