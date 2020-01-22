Собянин нашел замену ставшему зампредседателя правительства РФ Хуснуллину
Мэр Москвы Сергей Собянин назначил на должность главы департамента строительства Рафика Загрутдинова. Он займет место Андрея Бочкарева, который получил должность заместителя мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства. Ранее заммэра по этим вопросам был Марат Хуснуллин (на фото), который перешел на работу в правительство России, сообщает Москва 24.
Соответствующий документ с назначением опубликован на портале мэра и правительства Москвы, отмечает Ura.ru.
Новый состав правительства РФ был знавал премьер-министром Михаилом Мигустоным во вторник вечером.
Марат Хуснуллин указом президента РФ назначен на пост зампредседателя правительства России.
Экономист Никита Кричевский в эфире НСН оценил перспективность нового состава Правительства РФ. По его мнению, соцблок кабмина поменяли из-за провалов прежнего.
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