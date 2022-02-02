«Сначала армия, потом выборы»: В Киеве объяснили подход Зеленского к Минским соглашениям

«Зеленского все не устраивают, он совершенно четко сказал. Секретарь СНБО Данилов говорил, что Украина не будет выполнять. Болтают, что что-то устраивает, что-то не устраивает, но они ничего не делают для их выполнения», - сказал Азаров.

Со своей стороны, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в беседе с «Радиоточкой НСН» назвал ситуацию «тупиковой» и объяснил, чего хочет Киев.

«Зеленский много раз говорил - порядок проведения: сначала безопасность, потом политика, а не наоборот. Украина настаивает, что сначала должны быть разоружены все вооруженные силы – Народная милиция и так далее, и только после того, как будет установлен контроль со стороны украинской армии, могут быть выборы. А Россия предлагает наоборот, и это главный камень преткновения. Эту проблему решить практически не возможно, потому что каждая из сторон считает, что ее позиция правильная. Понятно, что здесь возникают нюансы, и на это ДНР и ЛНР не пойдут, да и Россия тоже. Здесь полный тупик с точки зрения политики», - разъяснил Охрименко.

По его мнению, во встрече в «нормандском» формате нет никакого смысла, поскольку стороны не идут на уступки.

«У Киева есть своя позиция: сначала украинская армия, потом выборы. У России – другая. Мнения настолько противоположные, каждый стоит на своих позициях, и о чем они могут договориться, я вообще не представляю. Если пройдет Нормандская встреча, Украина еще раз повторит свои требования, Россия – свои. И в итоге стороны скажут, что мы будем вести переговоры дальше. Ну что это? Это тупик, поскольку ни одна из сторон не идет на уступки, и всё», - посетовал политолог.

По его мнению, России Донбасс не нужен, а Украина фактически его потеряла, но вернет спустя время естественным, а не военным путем.

«Фактически, на сегодняшний день для Украины Донбасс потерян, но он не нужен и России, он вообще никому не нужен. Когда пройдет определенное количество времени, тогда сам Донбасс вернется в Украину без боевых действий, потому что этот эксперимент затянулся. Когда это начиналось, была эйфория, что "сейчас, быстро", но быстро не получилось, восьмой год, уже дети подросли. Пройдет 10, 20 лет, и проблема решаться не будет. Местные жители стали заложниками этой "заморозки". При этом ничего не решается и в другую сторону. Почему берут гражданство России? Чтобы свалить оттуда и хоть как-то начать нормальную жизнь. Там проблемы ужасающие, и их решение невозможно», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

Со своей стороны, советник главы ЛНР, официальный представитель в политической рабочей группе на Минских переговорах Родион Мирошник в беседе с НСН высказал мнение, что Зеленский не заинтересован в выполнении Минских соглашений, поскольку хочет «зачистить» Донбасс военным путем.