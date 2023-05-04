СМИ: Зеленский прибыл в Нидерланды
Самолет с украинским лидером Владимиром Зеленским на борту приземлился в Нидерландах, сообщает голландская газета Algemeen Dagblad.
Ожидается, что Зеленский встретится с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. По данным СМИ, лидер Украины выступит в Гааге с речью. Это первый визит Зеленского в страну на посту президента.
В МИД страны не стали комментировать информацию о приезде Зеленского.
Вечером 3 мая Владимир Зеленский покинул Финляндию. Президент Украины Владимир Зеленский после Финляндии не поедет сразу обратно на Украину, сообщил в тот же день пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров.
3 мая Зеленский прибыл с визитом в Хельсинки. Финские власти не могут направить Украине истребители Hornet, несмотря на планы по обновлению парка боевой авиатехники, заявил по итогам переговоров в Хельсинки с украинским лидером Владимиром Зеленским его финский коллега Саули Ниинисте, передает Telegrаm-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru