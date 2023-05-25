СМИ: Зеленский мог потерять контроль над Украиной
Украинский президент Владимир Зеленский мог потерять контроль над страной из-за действий Главного управления разведки. Об этом пишет обозреватель Брэдли Делвин в материале American Conservative.
«Зеленский потерял контроль над своей страной из-за служб разведки? Его понизили до уровня главного сборщика пожертвований?» — задался вопросом автор.
Как отметил Делвин, Киев пытается атаковать территорию России, в то же время США стараются убедить украинскую разведку отказаться от подобных действий. При этом Зеленский ранее заявлял, что не знал о планируемых ГУР атаках.
Кроме того, в материале отмечается, что американская сторона ранее оправдывала военную помощь Украине тем, что Киев «выигрывал» в конфликте. Теперь же в США объясняют отправку вооружений бедственным положением ВСУ на фронте, отмечает РЕН ТВ. По мнению Делвина, нет рациональной причины поддерживать Киев.
Между тем СМИ сообщили, что вылазками на территорию РФ Украина может спровоцировать катастрофическое обострение конфликта. Подобные инциденты могут закончиться применением ядерного оружия, отмечает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru